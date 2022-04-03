Batman Valisi Hulusi Şahin: 270 milyon teröre değil hizmete gitti

Batman’da HDP’li Mehmet Demir’in terör bağlantısı nedeniyle görevden alınmasının ardından belediye başkanlığına kayyum olarak atanan Batman Valisi Hulusi Şahin, şehrin çehresini değiştirdi. Terörün finansmanına aktarılan paralar hizmetle buluşunca ulaşımdan içme suyuna, sosyal projelerden istihdama kadar kangrene dönüşen birçok sorun çözüldü. Şahin, Batman’da 2 yılda yaşanan değişimi Yeni Şafak’a anlattı:

HER KURUŞ BATMAN İÇİN HARCANIYOR

Kentsel dönüşümden imara, altyapıdan çevre düzenlemeleri, park ve bahçelere, içme suyu hattı ve deposuna kadar Batman’ın en önemli sorunlarını çözdük. Terörün finansmanına aktarılan kamu kaynakları artık millete hizmet için kullanılıyor. Batman’ın her kuruşu artık Batman için harcanıyor. Batman Belediyesi’nin bütçesini 1 milyar 250 milyon liraya yükselttik. Belediye olarak 2 yılda 110 milyon lirası altyapı yatırımı olmak üzere 270 milyon liralık yatırım yaptık.

İMAR VE DÖNÜŞÜMDE DEVRİM

Görevi devralırken 29 proje sözü vermiştik, bunlarını 17’sini bitirdik. Sorunlara yerinde çözüm üretmek için mahalle buluşmaları başlattık. Vatandaşın şikayet, öneri ve taleplerini dinledik. Yıllarca ihmal edilen imar sorununu 1 yıl içinde çözdük. İlk etapta 1050, ikinci etapta 1189 hektar alanın imar planlarını yaptık. Körik ve Tilmerç’te plan değişikliğiyle bölgeyi 140 bin kişinin yaşayabileceği hale getirdik. İluh’u cazibe ve çekim merkezi haline getirmek için kolları sıvadık.

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İluh Deresi kentsel dönüşümü başladı.

SAĞLIK MERKEZİ GÜÇLENDİ

Belediye Sağlık Merkezi ek binasının yapımı tamamlandı. Ek binanın devreye girmesiyle hizmet kalitesi ve kapasitesini güçlendiren Batman Belediyesi Sağlık Merkezi, tüm şehre hizmet verebilecek noktaya geldi. Engelliler ve yaşlılar, yoksul ve yardıma muhtaçlar, sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayanlar, sosyal güvencesi bulunmayanlar... Kısaca tüm dezavantajlı gruplar Sağlık Merkezi’nde ücretsiz muayene, ücretsiz test ve tedavi imkanından faydalanıyor.

Üç yıldır ulaşıma zam yapılmıyor

Türkiye’de en ucuz toplu taşıma hizmeti Batman’da. Artan maliyetlere rağmen kentte 3 yıldır toplu ulaşıma zam yapılmadı. Araç filosunu güçlendiren belediye, otobüs sayısını yeni alımlarla 99’a çıkaracak. Otobüslerin yaş ortalaması da 3,5’e düşürülecek. Ayrıca kentte 2021’de 160 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 19 km’lik 112 yeni imar yolu açıldı, 40 km uzunluğunda 174 yol yenilendi. 2 yılda 800 bin metrekare kilitli parke taşı serimi gerçekleştirildi. 23 yeni park yapılan kentte, kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 2,4 metrekareden 5,1 metrekareye çıkarıldı.

Her gün 26 bin ücretsiz ekmek

Batman’da sosyal belediyecilik ve dayanışmanın en güzel örnekleri veriliyor. Halk Ekmek Büfeleri üzerinden her gün 4 bin 760 ihtiyaç sahibi aileye 26 bin 883 ekmek ücretsiz ulaştırılıyor. Günlük hedef ise 35 bin. Kentte okuyan 12 bin 500 üniversite öğrencisinin öğle yemeği masrafını belediye üstlendi. Binlerce aileye Ramazan öncesi gıda ve ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı.

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Kadınlar yalnız değil

İş hayatı ve sosyal alanlarda Batmanlı kadınlar hiçbir zaman yalnız değil. Belediye, içerisinde kreş ve gündüz bakımevi bulunan Kadın ve Aile Destek Merkezi, Kadın İş Geliştirme Merkezi, mesleki eğitim kurslarının verildiği BİLMEK’le, kadınların her alanda güçlenmesini teşvik ediyor. Kadın Kooperatiflerine destek verilirken, Kadın Konukevi ile de kadınların yanında oluyor.

Çöpten elektrik

Batman’da toplanan çöp ve atıkların geri dönüşümü konusunda büyük yol kat edildi. Geçmişte Raman’da toplanan çöpler, üstünde tüten duman, yangın ve kötü kokuyla anılıyordu. Aynı bölgede hayata geçen Batman Katı Atık Entegre Tesisi’nde çöplerin sağlıklı şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor. Aynı tesislerde atıklardan depolanan metan gazıyla 35 bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretiliyor.