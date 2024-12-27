Batman Valisi talimat verdi: Hemen uygulamaya başlayın

Batman Valisi ve Belediye Başkan V. Ekrem Canalp WhatsApp İhbar Hattı için talimat verdi.
Batman Valisi ve Belediye Başkan V. Ekrem Canalp’in talimatıyla ‘Yerinde İletişim, Yerinde Çözüm’ mottosuyla hayata geçirilen programda vatandaşın isteği anında yerinde çözüm buldu.
Batman Valisi ve Belediye Başkan V. Ekrem Canalp, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin anında değerlendirilmesi için WhatsApp İhbar Hattının ivedilikle hayata geçirilmesi talimatı verdi.
Batman’da yapılan her talebin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Vali Canalp, WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlardan gelen taleplerin gün içerisinde değerlendirilerek çözüm üretilmesinin ardından vatandaşa bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.
Bilindiği üzere, Batman Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, Belediye Beyaz Masa hattı ve Belediye Santrali 0 488 213 27 59 numaralı telefon ile vatandaşlardan gelen dilek, talep ve şikayetler kayıt altına alarak ilgili müdürlükle iletişime geçiliyordu.
Yeni uygulama ile Batmanlıların belediyeye gelmelerine gerek kalmadan 0 531 603 33 08 numaralı whatsapp ihbar hattına; evinin kapısının önündeki, sokağındaki, mahallesinde veya Batman’ın herhangi bir yerinde karşılaşacakları durumları bakımı, onarımı ve çözümü noktasında görselleriyle birlikte paylaşabilecek.
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