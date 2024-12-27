Batman Valisi talimat verdi: Hemen uygulamaya başlayın

Batman’da yapılan her talebin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Vali Canalp, WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlardan gelen taleplerin gün içerisinde değerlendirilerek çözüm üretilmesinin ardından vatandaşa bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.