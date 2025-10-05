Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman’da zincirleme trafik kazası: Yedi kişi yaralandı

Batman’da zincirleme trafik kazası: Yedi kişi yaralandı

01:065/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman-Beşiri karayolunda Kösetarla köyü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün takla atan aracına başka bir araç çarptı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman-Beşiri karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kösetarla köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan araçla yoldan çıktı. Bu sırada arkadan gelen bir başka araç da devrilen otomobile çarptı. Kazada toplam 7kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


#Batman
#zincirleme kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar düşüyor! Yarın (6 Ekim 2025) hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte yeni hafta için il il hava durumu tahminleri