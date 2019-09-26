BAU’dan ‘Suriye’de güvenli bölge’ paneli

Birleşmiş Milletler’in 74. Genel Kurul Birleşimi için 193 ülke liderinin New York’ta bulunduğu sırada düzenlenen panelin açılışını Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel yaptı. Suriye savaşının insani etkilerine dikkat çeken Yücel, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere bugüne kadar yaptığı hizmetleri anlattı ve gelişmiş ülkeleri bu soruna kalıcı bir çözüm bulabilmek için Türkiye ile ortak çalışmaya davet etti. “Suriyeli sığınmacılara el uzatanları da, onları görmezden gelenleri de tarih yazacaktır” diye konuşan Yücel, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için sağlıklı işleyen bir güvenli bölgenin şart olduğunun altını çizdi.

BÜTÜN DÜNYA SORUMLU

Penn State Harrisburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Juliette Tolay da konuşmasında, bir an önce çözüm bulunamazsa Suriye’deki ölümlerden bütün dünyanın sorumlu olacağını söyledi ve Suriye’nin İdlib kentindeki drama dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) bölüm direktörü Alex Mejia’nın Türkiye’nin Suriye krizinde oynadığı kritik rolden ve cömertliğinden övgüyle söz ettiği panelde, olası bir güvenli bölgenin şehir planı ve sınırlarını içeren bir de sinevizyon gösterisi yapıldı.