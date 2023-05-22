Bay Kemal’in mülteci açıklaması: Şeddeli palavra

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs seçim sonuçlarını ve 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendirdi. Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e yönelik söylemlerinin seçim kampanyası içerisinde çok fazla yer almadığına vurgu yapan Kurtulmuş, “Görünen o ki artık parlamenter sisteme dönüş noktasında ortak noktaları dahi kalmamıştır. Zaten pratik olarak da parlamenter sisteme dönebilmek için bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Parlamentoda Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukları olmadığı gibi herhangi bir yasa çıkaracak güçleri de yok. Bu süreçte biz parlamenter sisteme geri döneceğiz demek milletin aklıyla dalga geçmek olur” dedi.

AH HAZRETİ OY SEN NELERE KADİRSİN!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’tan sonra değişen söylemlerini “Ah hazreti oy, sen nelere kadirsin” şeklinde değerlendirdiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bizim hep öteden beri söylediğimiz CHP artı HDP, toplayın yüzde 35’tir. Üstüne çıkmaz. Çıkması mümkün değil. Bu seçim de onu gösterdi” diye konuştu. Devşirebildikleri milliyetçi, muhafazakar oyların yetmediğinin 14 Mayıs’ta görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, “Demek ki biraz daha bir şey yapmak lazım. Onun için tekrar milliyetçilik kartını, belki de CHP tarihinde ilk kez ortaya koymaya çalışıyorlar ama millet enayi değil” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU FETÖ’YE LAF EDEMEZ

Muhalefetin 14 Mayıs’tan sonra HDP’ye yönelik söylem değişikliği yaparken FETÖ’ye yönelik herhangi bir söylem değişikliğine gitmediğine dikkat çeken Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: “Yedi yamalı bohça koalisyonun en hayati en organize bileşeni FETÖ’dür. Sayın (Meral) Akşener masadan kalktıktan sonra hangi saikle tekrar masaya dönmüştür? Bunlar gizli kapaklı olmadı. Milletin gözü önünde oldu. Ben çok açıkça Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘KHK'lıları tekrar görevlere iade edeceğiz’ fikrinden kolay kolay -bunu bir sembol cümle olarak söylemiştir- vazgeçebileceğini zannetmiyorum.”

SEÇMENİ ‘SAF’ ZANNEDİYOR

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik söyleminin HDP tarafında anlayışla karşılanacağına dair beklentileri yorumlayan Kurtulmuş, CHP’nin yine hayal kırıklığı yaşayacağını savundu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın devamı olarak nitelendirdiği CHP’de “Millete siyaseti de onlar biçer, toplumsal yapıyı da onlar biçerler. Hayat tarzlarını onlar dikte ederler. (Halk için) Bunlar saftırlar, anlamazlar. Biz onlara gösteririz” şeklinde jakoben tavırlar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, CHP’nin HDP seçmenine de böyle baktığını öne sürdü. Kurtulmuş, “Hatta CHP'nin kendi seçmenine dahi, CHP elitlerinin böyle baktığını görüyoruz. Onun için de millet tarafından gerekli cevaplar sandıklarda verilip, her defasında gerisin geriye gidiyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun şeddeli palavrası

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye'de 10 milyon göçmen var” söyleminin “Kuyruklu bir yalan” olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Sanki bu varmış gibi bunu kabul edip bir de üstüne ‘On milyon daha buraya göçmen getireceksiniz’ demek, tam manasıyla şeddeli bir palavradır” dedi. Göçmenlerin durumuyla ilgili aslolan hususu, “Suriye'de bir an evvel normalleşmenin sağlanması ve bu insanların güvenli bölgeler oluşturularak kendi memleketlerine dönüşlerinin temin edilmesi” olarak özetleyen Kurtulmuş, bugüne kadar da 550 bini aşkın göçmenin Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere gittiğini kaydetti. Kurtulmuş, bu konuda yürütülen diplomatik görüşmeleri de hatırlatarak, “Şimdi oralarda yeni güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki milyonlarcasının kendi memleketlerine dönüşünü sağlayacak bir program üzerinde zaten çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Daha güçlü bir destekle kazanacağız

Türkiye karşıtı unsurların tamamının “Türkiye'yi Batı’ya hizalayacağını” alenen söyleyen Kılıçdaroğlu'nun etrafında konsolide olduğu bir ortamda seçime gidildiğini kaydeden Kurtulmuş, “Onun için her ne kadar ilk turda yüzde elli artı bir alınmamışsa da olsa 49,5 bu şartlar altında fevkalade büyük bir başarıdır” dedi. Seçimi, iki maç sonucu kazananın kupayı alacağı bir finale benzeten Kurtulmuş, “Birinci turda Sayın Cumhurbaşkanı’mız büyük bir avantaj elde etmiştir ama henüz karşılaşma bitmemiştir. Allah'ın izniyle ikinci turda çok daha güçlü bir oy desteğiyle Cumhurbaşkanı’mızın yeniden seçileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İkinci turda rehavete kapılmamalıyız

İstanbul mitinginin büyük bir coşkuyla kutlanmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakalamış olduğu muazzam bir destek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu kalan sürede ikinci tur için en önemli husus rehavete kapılmamaktır. Bu motivasyonu artırarak devam ettirmeliyiz. Dolayısıyla ilk turda Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve Cumhur İttifakı’na oy veren kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde motivasyon eksikliğine düşmeden devam etmesi bizim için önemlidir” diye konuştu.

Nefret diliyle hareket ediyorlar

Sosyal medyada depremzedelere yönelik yapılan hakaretlerin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bizim toplumumuz böyle bir toplum değil ama maalesef tekrardan ayırt ederek konuşacağım. CHP’nin kitlesinin tamamının da böyle olmadığını biliyoruz. Ama maalesef CHP'ye yön veren, şekil veren orayı idare eden bu zihniyet tam da böylesine bir nefret diliyle hareket ediyor. Bu ayrımcılıktır. Bu insanlık suçudur” dedi.



















