Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Bayat balıktan öldü dediği eşini öldürdüğü 5 yıl sonra ortaya çıktı
MARDİN

'Bayat balıktan öldü' dediği eşini öldürdüğü 5 yıl sonra ortaya çıktı

'Bayat balıktan öldü' dediği eşini öldürdüğü 5 yıl sonra ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2014 yılında evinde ölü bulunan ve eşi F.Y.'nin "Evde balık ayran yedi, balık bayattı ondan öldü" dediği A.Y.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırma sonucu, A.Y.'nin mezarı tekrar açılıp, cesette inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucunda F.Y. ve yasak aşk yaşadığı A.D. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
2014'teki sır cinayet, savcı ve emniyetin yoğun çabalarıyla gün yüzüne çıktı
DHA
2014'teki sır cinayet, savcı ve emniyetin yoğun çabalarıyla gün yüzüne çıktı
2014'teki sır cinayet, savcı ve emniyetin yoğun çabalarıyla gün yüzüne çıktı
DHA
2014'teki sır cinayet, savcı ve emniyetin yoğun çabalarıyla gün yüzüne çıktı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü bulunan A.Y.'nin otopsi yapılmadan defnedilmesi üzerine şüphelenerek tekrar çalışma başlattı.

Ekipler, A.Y.'nin eşi F.Y.'nin polise verdiği ifadede "Eşim evde balık ayran yedi, balık galiba bayattı ondan öldü" dediğini öğrendi. Ekipler, ölümdeki şüphe üzerine A.Y.'nin mezarının tekrar açılmasını istedi. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla A.Y.'nin cesedi ve toprak örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu inceleme yaparken, polis ekipleri de araştırmalarını sürdürdü.

Polis, cinayet bulgusuna rastlayınca, F.Y., F.Y.'nin yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.D. ve onlara yardım yardım eden A.Y.'nin şüpheli olduğunu belirledi. Mardin ve Hatay illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla F.Y. ve A.D. gözaltına alındı.

  • Emniyetteki sorgularının ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.D. ve F.Y., çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Y.'nin ise yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Millet kararını verdi

Millet kararını verdi

​Erdoğan'dan muhalefetin yeni 'referandum' çağrısına yanıt.
Sosyal medya şirketlerini uyardı

Sosyal medya şirketlerini uyardı

'Bunun adı özgür demokrasi değil, karanlıkta yalanlar yaymaktır'
Rüya uçak İstanbulda

Rüya uçak İstanbul'da

​THY, heyecanla beklenen uçak için tören düzenledi.
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
İlk teslimata<br>yüzde 99 hazırız

İlk teslimata
yüzde 99 hazırız

​Rusya, S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihini açıkladı.
G-20'de buluşacaklar

G-20'de buluşacaklar

İkili Japonya'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek.
F-35 savaş<br>uçağı projesi

F-35 savaş
uçağı projesi

​Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geldi.
58'i gördü

58'i gördü

​Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor.

Terhisler ne zaman başlayacak

Terhisler ne zaman başlayacak

​Milli Savunma Bakanı Akar: Terhisler için çalışmalar sürüyor.
TSK için göreve hazır

TSK için göreve hazır

Hava-yer ve hava-hava testlerinden başarıyla geçti.
İstanbul'da<br>drone alarmı

İstanbul'da
drone alarmı

Uçağın 30 metre üstünden geçti.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
20 milyon <br>kişi işsiz kalabilir

20 milyon
kişi işsiz kalabilir

11 yıl içinde en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak.
Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Çipras'a tarihi mesaj.
ABD'nin Aylan bebeği

ABD'nin Aylan bebeği

​11 aylık bebek babasıyla boğularak hayatını kaybetti.
Soğuk ortamda tutmuşlar

Soğuk ortamda tutmuşlar

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.