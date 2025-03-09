Bayburt'ta şehir merkezine ve köy yerleşim alanına inen aç kurtlar böyle görüntülendi

Bayburt merkezde gece saatlerinde dolanan bir kurt, İrfan Karaaslan isimli vatandaş tarafından Çoruh evler mevkiinde, market önünde görüldü. Evinin camından dışarı baktığı sırada marketinin önünden bir hayvanın hızlıca geçtiğini fark eden Karaaslan, marketin güvenlik kamerasını inceledi.