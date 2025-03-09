Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt
Bayburt'ta şehir merkezine ve köy yerleşim alanına inen aç kurtlar böyle görüntülendi

Bayburt'ta şehir merkezine ve köy yerleşim alanına inen aç kurtlar böyle görüntülendi

12:089/03/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Şehir merkezine ve köy yerleşim alanına inen aç kurtlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Şehir merkezine ve köy yerleşim alanına inen aç kurtlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bayburt'ta aç olduğu tahmin edilen kurtlar, yerleşim alanına indi. Hem kent merkezinde, hem de Bayburt'un Üzengili köyünde görülen kurtlar böyle görüntülendi.

Bayburt merkezde gece saatlerinde dolanan bir kurt, İrfan Karaaslan isimli vatandaş tarafından Çoruh evler mevkiinde, market önünde görüldü. Evinin camından dışarı baktığı sırada marketinin önünden bir hayvanın hızlıca geçtiğini fark eden Karaaslan, marketin güvenlik kamerasını inceledi.

Karaaslan, kurdun evlerinin yakınlarında dolandığını, marketinin önünden geçtiğini güvenlik kamerasından gördü, hızlıca gözden kaybolan hayvanın kurt olduğuna emin oldu.

Öte yandan Bayburt merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Üzengili köyünde de kurt sürüsü köyün yerleşim alanında dolanırken görüldü. Karla kaplı köy içinde dolanan kurtların yiyecek aradıkları tahmin ediliyor.

#Bayburt
#Üzengili
#Kurt

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YDS/1 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sorgulama ekranı