Bayburt'ta şehir merkezine ve köy yerleşim alanına inen aç kurtlar böyle görüntülendi

Bayburt'ta aç olduğu tahmin edilen kurtlar, yerleşim alanına indi. Hem kent merkezinde, hem de Bayburt'un Üzengili köyünde görülen kurtlar böyle görüntülendi.
Bayburt merkezde gece saatlerinde dolanan bir kurt, İrfan Karaaslan isimli vatandaş tarafından Çoruh evler mevkiinde, market önünde görüldü. Evinin camından dışarı baktığı sırada marketinin önünden bir hayvanın hızlıca geçtiğini fark eden Karaaslan, marketin güvenlik kamerasını inceledi.
Karaaslan, kurdun evlerinin yakınlarında dolandığını, marketinin önünden geçtiğini güvenlik kamerasından gördü, hızlıca gözden kaybolan hayvanın kurt olduğuna emin oldu.