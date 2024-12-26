Yaralı kurt iyileşti: Bitlis'te yol kenarında bulunmuştu

Bitlis'te yaralı halde bulunan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kurt, yapılan ihbar üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Kurt, ilk müdahalenin ardından ileri tedavi ve rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.
Artık rahat yürüyor
Yapılan kontrollerde, kurdun sağ ön ayağında ezilme nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığı tespit edildi. Uygulanan tedavi sonrası kurt kısa sürede eski sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci devam ediyor.
Tekrar doğaya bırakılacak
Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Hayvan bize kafa travması ve sağ ön ayağındaki felç nedeniyle agoni durumuna yakın bir şekilde ulaştırıldı. Yaptığımız yoğun bakım ve tedavi, hayvanın direncinin yüksek olması sayesinde oldukça iyi sonuç verdi” dedi. Aslan, kurdun felç durumunun ortadan kalktığını belirterek kurdun doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.