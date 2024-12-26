Yaralı kurt iyileşti: Bitlis'te yol kenarında bulunmuştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kurt, yapılan ihbar üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Kurt, ilk müdahalenin ardından ileri tedavi ve rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.