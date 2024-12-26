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Yaralı kurt iyileşti: Bitlis'te yol kenarında bulunmuştu

Yaralı kurt iyileşti: Bitlis'te yol kenarında bulunmuştu

09:5626/12/2024, Perşembe
IHA
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Bitlis'te yol kenarında bulunan yaralı kurt, Van'da tedavi edildi.
Bitlis'te yol kenarında bulunan yaralı kurt, Van'da tedavi edildi.

Bitlis'te yaralı halde bulunan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kurt, yapılan ihbar üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Kurt, ilk müdahalenin ardından ileri tedavi ve rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.


Bitlis'teki yaralı kurt, tedavisini Van'da tamamladı.

Artık rahat yürüyor

Yapılan kontrollerde, kurdun sağ ön ayağında ezilme nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığı tespit edildi. Uygulanan tedavi sonrası kurt kısa sürede eski sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci devam ediyor.


Yaralı kurt iyileşti.

Tekrar doğaya bırakılacak

Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Hayvan bize kafa travması ve sağ ön ayağındaki felç nedeniyle agoni durumuna yakın bir şekilde ulaştırıldı. Yaptığımız yoğun bakım ve tedavi, hayvanın direncinin yüksek olması sayesinde oldukça iyi sonuç verdi” dedi. Aslan, kurdun felç durumunun ortadan kalktığını belirterek kurdun doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.


Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan.



#Yaralı Kurt
#Bitlis
#Van
#Hayvan Rehabilitasyon Merkezi

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