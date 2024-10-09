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Yaralı geyik sosyal medyada gündem olmuştu: Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Yaralı geyik sosyal medyada gündem olmuştu: Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

09:419/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
DHA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geyiğin durumunu bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geyiğin durumunu bildirdi.

İzmir'de yaralı halde bir fabrikaya sığınan geyik sosyal medyada gündem oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geyiğin durumunu bildirdi. Yumaklı, "Durumu iyiye gidiyor. Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı halde bulunan kızılgeyiğin tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyiye gittiğini paylaştı.


Sosyal medyada merak konusu oldu

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya, 2 gün önce yaralı bir kızılgeyik geldi. Yürüme güçlüğü çeken geyik, daha sonra yere yattı. Çevresinde toplanan kişilere rağmen geyik yerden kalkmadı. Geyiğin yaralı olduğunu fark eden fabrika işçileri, durumu belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Bakan Yumaklı geyiğin durumunu bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili DHA'nın haberini alıntılayarak paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Durumu iyiye gidiyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı ve yorgun halde bulunan kızılgeyik, milli parklar ekiplerimizce tedavi altına alındı. Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak"


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İzmir
#geyik

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