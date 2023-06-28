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Bayram sabahı acı kaza: Anne, baba ve 8 yaşındaki oğulları öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bayram sabahı yaşanan feci kazada anne, baba ve oğulları öldü. Kazadan bir çocuk ise sağ olarak kurtuldu.

11:09 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Mersin'de sulama kanalına devrilen araçtaki anne, baba ve 8 yaşındaki oğulları öldü

Mersin'de sulama kanalına devrilen araçtaki anne, baba ve 8 yaşındaki oğulları öldü

Olay, ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Hacı Yoldaş idaresindeki 01 AOA 769 plakalı otomobille, sulama kanalı üzerindeki köprüden geçerken suya düşerek ters döndü.


Feci kazada baba Hacı (36), anne Fesla (40) ve 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes Yoldaş yaşamlarını yitirdi.


Kazadan çocuklardan Ahmet Enes ise araçtan çıkmayı başardı. Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler araçta hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkararak otopsi için morga gönderdi.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.



#devrilme
#Mersin
#otomobil
#sulama kanalı
#Tarsus
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