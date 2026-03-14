Bayram sonrası komisyon mesaisi

Sürecin koordinasyonu için yeni bir toplantı yapılacak. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun koordinatör grup başkanvekilleri, Ramazan Bayramı’nın ardından bir araya gelerek sürecin yol haritasını değerlendirecek. Toplantıda, yasal düzenlemelere yönelik planlamaların ele alınması bekleniyor. Ayrıca farklı siyasi partilerin temsilcileri arasında yürütülecek temasların çerçevesinin de belirlenmesi gündemde olacak. Güvenlik politikalarının yanı sıra demokrasi, toplumsal bütünleşme ile hak ve özgürlükler başlıklarında da değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.