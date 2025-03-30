Bayram trafiğinde ilk gün: Hız sınırını aşan 20 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, "Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor." notuyla paylaştı

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Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz!