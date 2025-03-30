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Bayram trafiğinde ilk gün: Hız sınırını aşan 20 bin sürücüye işlem yapıldı

Bayram trafiğinde ilk gün: Hız sınırını aşan 20 bin sürücüye işlem yapıldı

Semih Kara
Semih Kara
16:2530/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinin 1. günü (Cumartesi), hız ihlali yaptığı tespit edilen 20.198 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, "Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor." notuyla paylaştı

19 bin kilometrede EDS denetimleri yapılıyor

54 ilde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemi bulunduğu ifade edilen açıklamada, toplam 19.326 kilometrelik güzergâhta EDS sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıldığı kaydedildi.

Mobil radarlar aralıksız çalışıyor

Gündüz;
759’u Jandarma, 512’si Polis
olmak üzere toplam
1.271 Mobil Radar
ile
Gece;
400’ü Jandarma, 201’i Polis
olmak üzere toplam
601 Mobil Radar
ile hız denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

'Bayram sevincimize hüzün karışmasın'

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.

Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz!

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#Ramazan Bayramı
#Bayram Tatili
#Trafik
#Kaza

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