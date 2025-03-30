Bayram trafiğinde ilk gün: Hız sınırını aşan 20 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinin 1. günü (Cumartesi), hız ihlali yaptığı tespit edilen 20.198 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, "Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor." notuyla paylaştı
19 bin kilometrede EDS denetimleri yapılıyor
54 ilde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemi bulunduğu ifade edilen açıklamada, toplam 19.326 kilometrelik güzergâhta EDS sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıldığı kaydedildi.
Mobil radarlar aralıksız çalışıyor
'Bayram sevincimize hüzün karışmasın'
Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.
Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz!
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.