Bayram trafiğine tedbir

İçişleri Bakanlığı, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt genelinde bazı tedbirler aldı. Artması öngörülen araç ve insan yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimler artırıldı. Buna göre 8 Nisan’a kadar yurt genelinde 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personel görev yapacak. Bayram tatili süresince 54 ildeki 468 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 24 saat süreyle hız denetimi gerçekleştirecek. Polis ve jandarma ekipleri gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetleyecek. Hava araçlarıyla ise ülke genelinde 3 bin 81 saat izleme faaliyeti yürütülecek.