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Bayram trafiğine tedbir

Bayram trafiğine tedbir

04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
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İçişleri Bakanlığı, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt genelinde bazı tedbirler aldı. Artması öngörülen araç ve insan yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimler artırıldı. Buna göre 8 Nisan’a kadar yurt genelinde 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personel görev yapacak. Bayram tatili süresince 54 ildeki 468 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 24 saat süreyle hız denetimi gerçekleştirecek. Polis ve jandarma ekipleri gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetleyecek. Hava araçlarıyla ise ülke genelinde 3 bin 81 saat izleme faaliyeti yürütülecek.


KAMYONLARIN ÇIKIŞI YASAK

Ekipler, gerek bayram öncesi gerekse de bayram sırasında şehirler arası otobüs terminallerini denetime tabi tutacak. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda ikazda bulunacak. Ayrıca Bakanlık, bugün saat 16.00’dan 30 Mart Pazar günü saat 01.00’e kadar trafik yoğunluğu beklenen güzergahlarda bozulabilir ürünler, tıbbi malzeme, posta/ süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyanlar hariç kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.


#İçişleri Bakanlığı
#Ramazan Bayramı
#tedbir

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