Bayramda acı bilanço: Bakan Çiftçi trafik kazalarında yaşanan can kaybını açıkladı

Seda Ekinci
12:38 1/06/2026, Pazartesi
Bayramın acı bilançosu belli oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kazalarında 70 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik" diyen Bakan Çiftçi, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Çitfçi'nin açıklaması şu şekilde;

"Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık.

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.

9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı:
▪️ 2016: 117
▪️ 2018: 148
▪️ 2021: 87
▪️ 2023: 110
▪️ 2024: 71
▪️ 2026: 70

Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."



