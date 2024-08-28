Bayrampaşa'da su basan alt geçitte ölümden kurtulan şoför yaşadıklarını anlattı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidini su bastı. Metrelerce yükselen yağmur suları arasında bir minibüs ve panelvan mahsur kaldı. Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Belediye ekiplerinin alt geçitteki suyu tahliye etmesinin ardından, alt geçitte mahsur kalan 2 araç çekici yardımıyla çekildi. Alt geçitten araçların çekilmesinin ardından geriye çamur yığını kaldı. Ekiplerin alt geçitteki temizlik çalışmaları sürüyor.

Altgeçitte suya gömülen minibüste mahsur kalan Nurettin Çakır o anları anlattı. Çakır, 'Su 2 dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba iki boy kadar suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Alt geçide girdiğimde su iki karış vardı. Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu' dedi.