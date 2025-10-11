Bayrampaşa'daki şaibeli seçim yenilenecek

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararda, yürütmenin durdurulmasını isteyen İbrahim Akın "davacı", Bayrampaşa Belediye Başkanlığı da "davalı" olarak yer aldı. Davacı tarafından sunulan dilekçenin özetinde, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nce 21 Eylül'de gerçekleştirilen belediye başkan vekili seçimine ilişkin meclis toplantısında, aday olarak belirlenen davacı Meclis Üyesi İbrahim Akın ile Meclis Birinci Başkan Vekili olması nedeniyle meclis toplantısına başkanlık eden Meclis Üyesi İbrahim Kahraman arasında gerçekleştirilen ilk iki tur oylamada üye tam sayısının üçte iki, üçüncü tur oylamada ise salt çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.





KURA ÇEKİMİ USULE AYKIRI

Dördüncü turdaki oylamada da bir öncekinde en çok oy alan iki adayın eşit oy aldığının tespit edildiği gerekçesiyle, kanun hükmü uyarınca gerçekleştirilen kura çekiminde adaylardan Kahraman'ın belediye başkan vekili olarak seçilmesine ilişkin 21 Eylül'de alınan meclis kararının hukuka aykırı olduğu aktarılan dilekçede, tarafsızlık ve menfaat çatışmasına yönelik itirazlar dikkate alınmaksızın toplantıya aynı zamanda aday olan birinci başkan vekilinin başkanlık ettiği, üçüncü ve dördüncü turda lehine kullanılan oyun haksız bir şekilde geçersiz sayıldığı ileri sürülerek, iptali ve yürütmenin durdurulması istendiği ifade edildi.

Kararda, uyuşmazlık konusu seçimin gerçekleştirildiği meclis toplantısının seçime giren adaylardan birinin başkanlığında toplanması ve seçim sürecinin onun başkanlığında yürütülmesinin "tarafsızlık ilkesine ve çıkar çatışmasından kaçınma' ilkesine aykırılık oluşturduğu belirtilerek, söz konusu usul hatasının uyuşmazlık konusu seçim işleminin tüm aşamalarına etkili olan esaslı bir usul eksikliği olduğu sonucuna varıldığından, usul, mevzuat ile hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılan dava konusu seçim işleminin iptali gerektiği sonucuna ulaşıldığı bildirildi.



