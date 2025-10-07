Özel’in planını CHP’liler de bilmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay sonrasında partiye kayyum atanma olasılığı ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda “A’dan Z’ye planımız var” derken, partililerin bu planlardan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Özel’in başta Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere vekillerin bu yöndeki sorularını “Zamanı gelince” diyerek geçiştirdiği öğrenildi.
Şaibeli kurultay nedeniyle kayyum atanma olasılığı ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kamuoyuna “A’dan Z’ye planımız var” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu kampında planı merak eden CHP’li vekillere “Zamanı gelince” demekle yetinerek detay paylaşmadı. CHP’nin hafta sonu Bolu Abant’ta düzenlediği milletvekilleri kampına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
SORUYU GEÇİŞTİRDİ
Edinilen bilgilere göre, kasımda toplanması öngörülen 39. Olağan Kongre’de genel başkan adayı olması gündemde olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel’e medyaya yansıyan cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kayyum ihtimaline karşı “Bir planınız var mı?” sorusunu yöneltti. Özel’in “A’dan Z’ye planımız var” yanıtını hatırlatan Salıcı, “Planlarınız neler, ne planınız var?” diyerek milletvekillerinin bunu öğrenmesi gerektiğini kaydetti. Özel ise bu talebe “Zamanı gelince” yanıtını vererek soruyu geçiştirdi.