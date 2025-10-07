Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özel’in planını CHP’liler de bilmiyor

Özel’in planını CHP’liler de bilmiyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:007/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay sonrasında partiye kayyum atanma olasılığı ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda “A’dan Z’ye planımız var” derken, partililerin bu planlardan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Özel’in başta Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere vekillerin bu yöndeki sorularını “Zamanı gelince” diyerek geçiştirdiği öğrenildi.

Şaibeli kurultay nedeniyle kayyum atanma olasılığı ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kamuoyuna “A’dan Z’ye planımız var” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu kampında planı merak eden CHP’li vekillere “Zamanı gelince” demekle yetinerek detay paylaşmadı. CHP’nin hafta sonu Bolu Abant’ta düzenlediği milletvekilleri kampına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

SORUYU GEÇİŞTİRDİ

Edinilen bilgilere göre, kasımda toplanması öngörülen 39. Olağan Kongre’de genel başkan adayı olması gündemde olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel’e medyaya yansıyan cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kayyum ihtimaline karşı “Bir planınız var mı?” sorusunu yöneltti. Özel’in “A’dan Z’ye planımız var” yanıtını hatırlatan Salıcı, “Planlarınız neler, ne planınız var?” diyerek milletvekillerinin bunu öğrenmesi gerektiğini kaydetti. Özel ise bu talebe “Zamanı gelince” yanıtını vererek soruyu geçiştirdi.



#CHP
#Özgür Özel
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi