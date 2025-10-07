Özel’in planını CHP’liler de bilmiyor

Edinilen bilgilere göre, kasımda toplanması öngörülen 39. Olağan Kongre’de genel başkan adayı olması gündemde olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel’e medyaya yansıyan cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kayyum ihtimaline karşı “Bir planınız var mı?” sorusunu yöneltti. Özel’in “A’dan Z’ye planımız var” yanıtını hatırlatan Salıcı, “Planlarınız neler, ne planınız var?” diyerek milletvekillerinin bunu öğrenmesi gerektiğini kaydetti. Özel ise bu talebe “Zamanı gelince” yanıtını vererek soruyu geçiştirdi.