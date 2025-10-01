Adaylık için nabız yokluyor

CHP, başkentte adaylık ofisi bile açan, yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2028 adaylığından ümidini kesmeye başladı. Bir yandan daha önce İmamoğlu ile birlikte “iki forvet” olarak açıklanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı denklemde tutmak için sıcak mesajlar gönderilirken, bir yandan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel için nabız yoklanıyor.





ÖZEL’İN PERFORMANSI NASIL?

Özel bir kamuoyu araştırma firmasına yaptırılan 20 soruluk ankette, Özgür Özel’e dönük sorular öne çıkıyor. Katılımcılara, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların haklı bulunup bulunmadığı, sürecin nasıl yönetildiği, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği, Özgür Özel’in performansının nasıl bulunduğu ve Özel cumhurbaşkanı adayı olursa destekleyip desteklemeyecekleri soruluyor.





RAPORLARI BİZZAT İNCELİYOR

CHP’nin anket desteği aldığı birçok firma bulunuyor. Diğer firmalar da bölgesel araştırmalar yaparak raporları Genel Merkez’e sunuyor. Genel Merkez’de raporların geldiği ilk isim Genel Sekreter Selin Sayek Böke. Böke, gelen raporları kendi süzgecinden geçirdikten sonra Genel Başkan Özgür Özel’e sunuyor. Hazırlanan raporları inceleyen Özel, daha sonra anketleri uygun görürse Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) gündemine alıyor.



