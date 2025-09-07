Özgür Özel'den 'İstanbul' tehdidi: Bu son uyarımdır

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.