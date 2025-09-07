Özgür Özel'den 'İstanbul' tehdidi: Bu son uyarımdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan CHP'li Gürsel Tekin ve beraberindeki heyete "Tarihi yanılgı içerisindesiniz" diyerek tehditler savurdu. CHP'lileri, "Baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkın" deyip İstanbul İl Başkanlığının önüne çağıran Özel, "Bu son uyarımdır!" ifadelerini kullandı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.
Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin'in başkanlığında beş kişiden oluşan 'Geçici Kurul' atandı.
Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti.
Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı.
Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
Bölgeye gelen Özgür Çelik, CHP'li vekiller ve partililer polis ekiplerine çeşitli zorluklar çıkardı.