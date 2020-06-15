Bebeğin yuttuğu çengelli iğne yemek borusundan operasyonla çıkarıldı

Ekonomi

Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 arttı

Türkiye genelinde mayısta 50 bin 936 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldı.