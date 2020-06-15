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Gündem Bebeğin yuttuğu çengelli iğne yemek borusundan operasyonla çıkarıldı
TEKİRDAĞ

Bebeğin yuttuğu çengelli iğne yemek borusundan operasyonla çıkarıldı

Bebeğin yuttuğu çengelli iğne yemek borusundan operasyonla çıkarıldı

Tekirdağ'da 7 aylık bebeğin yemek borusuna saplanan çengelli iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Çekilen röntgende, bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi.
Çekilen röntgende, bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi.

Yutkunma ve beslenmesinde sorunlar yaşadığı gözlenen bebek, ailesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine getirildi.

Bebeği muayene eden Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz ve Anestezi Uzmanı Dr. İbrahim Çetin, yabancı cisim yutulmasından şüphe ederek röntgen istedi.

AA
Bebeğin yemek borusuna saplanan iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Çekilen röntgende, bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi.

Bebeğin yemek borusuna saplanan iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Demirkıran, anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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