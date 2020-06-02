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Ekonomi Bakan Koca Kamu çalışanlarının hamilelik izni 8 hafta uzatıldı
İŞ DÜNYASI

Bakan Koca: Kamu çalışanlarının hamilelik izni 8 hafta uzatıldı

Bakan Koca: Kamu çalışanlarının hamilelik izni 8 hafta uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu çalışanlarının hamilelik izninin 8 hafta uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32'nci hafta yerine hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı" dedi.

Kamu kurumlarında çalışan hamilelere yönelik idari izin düzenlemesi
EKONOMİ
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