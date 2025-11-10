Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Bebeğini havalandırma boşluğuna atan anne tutuklandı

Bebeğini havalandırma boşluğuna atan anne tutuklandı

23:2310/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yeni doğan bebeğini havalandırma boşluğuna attı
Yeni doğan bebeğini havalandırma boşluğuna attı

Kütahya’da apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede poşet içerisinde bebek bulunurken anne E.Y., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Kütahya’da banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attığı iddia edilen kadın tutuklandı.


Olay, İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, havalandırma boşluğunda poşet içinde bir bebek bulundu.


Olayla ilgili anne E.Y. ve kardeşi F.K., aynı evde yaşadıkları A.İ.D. ile bebeğin babası olduğu belirlenen M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca
"kasten öldürmeye teşebbüs"
suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bebeğin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.



#Bebek
#Havalandırma Boşluğu
#Anne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig’e milli ara molası: Milli ara kaç gün sürecek? Ligler ne zaman yeniden başlayacak? İşte takvim