Bebeğini havalandırma boşluğuna atan anne tutuklandı

Olayla ilgili anne E.Y. ve kardeşi F.K., aynı evde yaşadıkları A.İ.D. ile bebeğin babası olduğu belirlenen M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca

"kasten öldürmeye teşebbüs"