Bebeğini havalandırma boşluğuna atan anne tutuklandı

Kütahya’da apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede poşet içerisinde bebek bulunurken anne E.Y., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
Kütahya’da banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attığı iddia edilen kadın tutuklandı.
Olay, İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, havalandırma boşluğunda poşet içinde bir bebek bulundu.
Öte yandan bebeğin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.