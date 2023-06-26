Bebek katiline methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a HDP'den destek gecikmedi

HDP, Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a destek mesajı paylaştı.
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Terörist başını 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması çağrısı yaparak şunları söyledi:
Yanardağ'ın bu sözleri büyük tepki çekerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.
HDP'den destek mesajı gecikmedi
Gelişmelerin ardından HDP'den Yanardağ'a destek açıklaması geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: