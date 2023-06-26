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Bebek katiline methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a HDP'den destek gecikmedi

CHP yandaşı Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdiği açıklamaları büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan Yanardağ hakkında soruşturma başlatırken HDP'den destek mesajı gecikmedi. HDP tarafından paylaşılan mesajda, "AK Parti iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır." denildi.

15:19 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP, Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a destek mesajı paylaştı.

HDP, Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a destek mesajı paylaştı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Terörist başını 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"

Yanardağ'ın bu sözleri büyük tepki çekerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.



HDP'den destek mesajı gecikmedi

Gelişmelerin ardından HDP'den Yanardağ'a destek açıklaması geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye’de yargı ve RTÜK’ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi. AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır. Yargının ise Sayın Öcalan’a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı’da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."



#HDP
#Merdan Yanardağ
#Tele 1
#Öcalan
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