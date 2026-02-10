Belediyede işçi sahada zabıta

Alanya Belediyesi’nin iştirak şirketinde işçi statüsünde çalıştırılan personelin, belediye zabıta teşkilatında fiilen “zabıta memuru” olarak görevlendirildiği belirlendi. Sayıştay’ın belediyeler ve iştirakleri üzerine yaptığı inceleme sırasında ortada bulunmayan işçilerin nerede olduğu soruldu. Verilen yanıtta, şirket bünyesindeki 90 işçinin resmi zabıta kıyafetleriyle sahada görev yaptığı ifade edildi. Bunun üzerine Sayıştay konuyu incelemeye aldı.

BÖYLE BİR ŞEY YAPILAMAZ

Anayasa Mahkemesi’nin 2019 yılında benzer şekilde itfaiye alımlarına ilişkin verdiği kararı hatırlatan Sayıştay, kamu görevinin kamu görevlisi olmayan kişilere yaptırılmasına imkân tanıyan herhangi bir düzenleme yapılamayacağını vurguladı. Zabıta hizmetlerinin kamu düzeni görevi kapsamında olduğu, görev ve yetkilerinin yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlendiği kaydedildi.

ZABITA KIYAFETİ RESMİDİR

Sayıştay, yönetmelik hükümlerine dikkat çekerek zabıta hizmetlerinin teşkilat yapısı, mesleğe kabul, görevde yükselme ve sorumluluklar açısından özel düzenlemelere tabi olduğunu hatırlattı. Yönetmeliğin “Belediye zabıta kıyafetini kullanma yasağı” başlıklı maddesi kapsamında, resmi kıyafet ve işaretlerin başka kişi veya kuruluş mensupları tarafından kullanılamayacağı belirtildi.

BELEDİYEDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Alanya Belediyesi ise mevcut zabıta memurlarıyla iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülemediğini, bu nedenle işçi statüsündeki personelin “yardımcı personel” olarak görevlendirildiğini savundu. Görevlendirilen şirket personelinin imza yetkisinin bulunmadığı da ifade edildi. Belediye ayrıca, zabıta hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yeni zabıta memuru alımı planlaması yapılacağını bildirdi.







