Belediyelerde İYİ Parti’nin etkisi azalsın

2023’te gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adayında ayrışan CHP ve İYİ Parti arasında bu kez ‘belediye’ tartışması nüksetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza sonrasında CHP-İYİ Parti arasında başlayan gerilimin yansımaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” çıkışı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız” açıklamasıyla gerilen ilişkiler şimdi farklı bir boyuta taşındı.

DİKKATLER ANKARA VE İSTANBUL’DA

Yerel seçim iş birliği sonucu 2019’da Ankara ve İstanbul gibi birtakım büyükşehir belediyelerini kazanan CHP ve İYİ Parti’de “Belediye başkanları kimin?” tartışması yaşanıyor. Özellikle Akşener’in açıklamasından sonra dikkatler Ankara ve İstanbul belediyelerine çevrildi. CHP’li kaynaklar “İYİ Parti oyları ile seçilmiş olsa da siyasi başarının CHP’nin olduğuna” dikkat çekiyor. İYİ Parti’li kaynaklar ise “CHP’nin uzun yıllar sonra büyükşehirlerde seçimin kazanılmasında en büyük sebebin kendileri olduğunun” altını çiziyor.

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İMAMOĞLU CHP, YAVAŞ İYİ PARTİ

Tartışmanın diğer boyutunda ise İYİ Parti’nin, CHP’li belediyelerdeki etkinliğinden duyulan rahatsızlık var. CHP’de, İYİ Parti’nin belediyelerdeki etkisinden de duyulan rahatsızlığa yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Bu çerçevede Ankara’da İYİ Parti’nin daha etkin olduğu konuşuluyor. Özellikle işe alım, yönetimde söz sahipliği konusunda İYİ Parti’nin çok etkin olduğuna dikkat çekiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mansur Yavaş ile İYİ Parti’nin söylem benzerliği taşıdığı da ileri sürülüyor. İstanbul yönetiminin ise CHP’ye daha yakın olduğu belirtiliyor.

Baş başa görüştüler

Kılıçdaroğlu ile Akşener, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde akşam yemeğinde bir araya geldi. İki lider yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadı.