Belgesiz otele reklam yok

Meclis açılmasından sonra gündeme alınacak teklifleri de belli oldu. AK Parti yasama yılının ilk kanun tekliflerini bugün verdi. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 20 maddelik kanun teklifi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli kıyı tesislerinden deniz aracı kiralayanlara kimlik bildirme zorunluluğu getiriliyor. Böylece milli güvenliğin ve genel asayişin sağlanmasına katkıda bulunulacak. Konaklama tesislerinde konaklayanların bilgileri genel kolluk kuvvetlerince tutuluyor. Bu gerekli bilgileri aktarmayanlara 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Belgesiz konaklama işletmeleri internet üzerinden tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan vermesi halinde 25 bin lira para cezası kesilecek. Konaklama işletmelerinin tanıtımını internet sitelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na belge numarası yer vermek zorunluluğu getirilecek. Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayanlara, her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Gelibolu’ndaki batık gemilerin bulunduğu alan da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı içine alınacak.