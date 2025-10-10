Radara 'ticari hayat' ayarı

Ağır tonajlı araçlarla tapılan yük taşımacılığı ile hızlı sevkiyat gerektiren kargoların taşınmasında kullanılan hafif araçların hız sınırı ihlalinden muaf tutulması yönünde sektörden gelen talepler doğrultusunda kanun teklifinin ilgili hükümlerinin yumuşatılması bekleniyor. Ceza miktarlarının ticari hayatı sekteye uğratmaması doğrudan nakliyat sektörüyle ilgili alanlarda ticaret yapanların, işlerinin gereğini yerine getirirken ağır cezalarla karşılaşmaması için bu cezalar şirketler için hafifletilecek.

Mevcut kanunda hız sınırını yüz on-otuz arasında aşılmasında 2 bin 167 lira, yüzde otuz-elli arasında aşılması 4 bin 512 lira, yüzde elliden fazlası aşılması 9 bin 267 lira para cezası uygulanıyor. Teklifin mevcut halinde hız sınırını yerleşim yeri içinde 6 ila 10 km arasında aşanlara 2 bin idari para cezası uygulanacak. 11-15 km arasında 4 bin, 16 ila 20 km arasında 6 bin, 21 ila 25 km arasında 8 bin, 26 ila 35 km arasında 12 bin lira, 36 ila 45 km arasında 15 bin, 46 ila 55 km arasında aşanlara 20 bin lira idari para cezası kesilecek. Yerleşim yeri içinde 56 ila 65 kilometre arasında aşanlara 25 bin, 66 kilometre üzerini aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yerleşim yeri dışındaysa 11-15 km arasında aşanlara 2 bin lira idari para cezası uygulanacak. 16-20 km arasında 4 bin, 21 ila 25 km arasında 6 bin lira, 26 ila 30 km arasına 8 bin lira, 31 ila 40 km arasında 12 bin, 41 ila 50 km arasında 15 bin lirası, 51 ila 60 km arasında 20 bin, 61 ila 70 km arasında aşanlara 25 bin lira ceza uygulanacak. Yerleşim yeri dışındaysa 71 km'den fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası kesilecek.