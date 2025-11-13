BELKA'dan 'çifte ödeme': Kasko için ödeme yaptılar, hasarı belediyeye karşılattılar

ASKİ için açılan büyük çaplı araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde piyasanın çok üstünde kira bedellerine imza atıldığını Yeni Şafak önceki gün ortaya çıkarmıştı. Sayıştay raporlarında yer alan yeni detaylara göre, skandal bu kadarıyla da kalmadı. 2024 yılı denetim raporuna göre BELKA, belediyede personel temin hizmeti kapsamında görev yapan bazı çalışanların kullandığı araçlarla meydana gelen kazalarda, oluşan zararları kendisi üstlendi.

Sayıştay, “ABB’nin üçüncü kişilerden kiraladığı araçlar için ihale dokümanlarında tam kasko sigortası yapılacağı hükmü bulunmasına rağmen, bu araçlarda meydana gelen hasarların da BELKA tarafından ödendiğini” tespit etti.

Sayıştay, bu durumun aynı zarar için hem ABB’nin hem de BELKA’nın ödeme yapmasına yol açtığını vurguladı, “İhale dokümanında tam kasko yaptırılması istenerek dolaylı yoldan yüklenici firmalara aktarılan maliyet kalemleri için BELKA’nın ayrıca ödeme yapması doğru değildir” dedi.

RÜCU İŞLEMLERİ BELİRSİZ

İncelemelerde, şirketin personel hatasından doğan hasar bedellerini personele yansıtma (rücu) süreçlerinde de herhangi bir yönetim kurulu kararı veya iç düzenleme bulunmadığı belirtildi. BELKA’nın toplu iş sözleşmesinde, hasarın yüzde 15’inin personele, yüzde 85’inin ise şirkete ait olacağı yönünde bir madde bulunduğu ancak bunun yeterli açıklığı taşımadığı ifade edildi.

Sayıştay’a göre, mevcut sözleşme hükümleri faiz uygulaması, taksitlendirme veya personelin işten ayrılması halinde borcun nasıl tahsil edileceği gibi kritik konularda boşluklar barındırıyor. Bu konuyu açık şekilde düzenleyen bir yönetim kurulu kararı olmaması, şirket ve personel açısından belirliliğin sağlanamamasına neden oluyor.

BELKA'NIN SAVUNMASI YETERSİZ BULUNDU

BELKA, ABB’nin kiraladığı araçlarda meydana gelen hasarların ödenmesine gerekçe olarak Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda yer alan “Teminat Dışında Kalan Zararlar” maddesini gösterdi. Ancak Sayıştay, bu açıklamanın somut olaylarla örtüşmediğini belirtti. Raporda, aynı zarar türleri için BELKA’nın toplu iş sözleşmesinde işverene herhangi bir yükümlülük yüklenmediği hatırlatıldı.

SAYIŞTAY TAVSİYEDE BULUNDU

Denetim raporunun sonucunda Sayıştay, ABB ve BELKA arasında ortaya çıkan bu mali karmaşanın önüne geçilmesi için öneride de bulundu. Kaskolu araçlarda şirketlere ödeme yapılmamalı. Rücu süreci için açık iç düzenleme getirilmeli. ABB’nin kiraladığı ve tam kasko sigortalı araçların karıştığı kazalarda hasar bedelleri için BELKA tarafından hiçbir ödeme yapılmamalı. Personele yansıtılacak hasar bedellerinin nasıl tahsil edileceği, taksitlendirme, faiz ve işten ayrılma durumları gibi hususlar net şekilde belirlenmeli.



