Aracın kirası fiyatından fazla

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) için açılan büyük çaplı araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde piyasanın çok üstünde kira bedellerine imza attığı belirlendi. Sayıştay raporuna göre kira bedelleri piyasaya göre şişkin belirlendi ve sözleşme metin hatalarıyla rekabet zedelendi. Rapora göre, ihale dosyasında “yaklaşık maliyet” piyasa fiyatlarıyla karşılaştırılmadan oluşturuldu. Bu nedenle kira ücretleri, araçların satın alma değerlerini kısa sürede aştı.


5 AYLIK KİRA KADAR

ABB’nin şartnamesine uygun kiralamalarından birine göre, 2024 model Ford Transit kanal görüntüleme aracı için aylık 295 bin TL kira öngörüldü. Aynı aracın ilgili ayda kasko değeri 1 milyon 481 bin 400 TL idi. Sayıştay, “yıllık kira, aracın ortalama satın alma bedelinin 2,39 katı” diyerek, yaklaşık 5 aylık kirayla aracın satın alınabileceğini vurguladı. Bir başka kiralamada, 2017-2024 model Ford Transit çift kabin için aylık yıllık 1 milyon 542 bin 600 TL kira bedeli belirlendi. Aynı araçların ortalama kasko değeri 976 bin TL olarak tespit edildi. Sayıştay burada da yıllık kiranın satın alma değerinin 1,58 katı olduğuna dikkat çekti. Üstelik bu gruptan 106 araç temin edildi.


