CHP'nin seviyesine inmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz, asla CHP’nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz” dedi. 8 Kasım Zafer Günü törenine katıldığı Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi.





KILIÇDAROĞLU SURİYELİLERİN AHINI ALDI

Suriye’ye geri dönüşlerle ilgili soru üzerine Erdoğan, “Sığınmacılar mevzusu Türkiye’nin en fazla istismar edilen konularından bir tanesiydi. Özellikle CHP, bu konuyu çok çok istismar etti. Geçtiğimiz seçimde CHP ve Cumhurbaşkanı adayı tarihe utançla geçen ırkçı bir kampanya yürüttü. Bu ırkçı kampanyanın neticesinde de sonuç malum. Belki de bu zatın gidiş sebebi bu da olabilir. Çünkü bu konuyu çok istismar etti ve bu insanların ahını aldı” dedi.





SURİYE’NİN KUZEYİNE KONUT YAPIYORUZ

“Ülkemize sığınan Suriyeli mazlumları düşmanlaştırdılar, hedef gösterdiler, 3-5 oy uğruna buradan netice çıkaracaklarını sandılar, ama istedikleri sonucu da alamadılar” ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ise bu meselede hep vicdanın, insanlığın, kardeşliğin ne demek olduğunu anlattık. Ne dedik? ‘Biz ensarız, onlar muhacir.’ Dolayısıyla ‘Ensar olarak biz bu muhacirlerimizi kapı dışarı etmeyiz, edemeyiz’ dedik ve sözümüzde de sonuna kadar durduk. Bugün de olsa yine dururuz. Bu arada Suriye’nin kuzeyinde konut yapımlarına da başladık. Bunlar da devam ediyor.”





1 MİLYON 290 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

“Suriye birlik ve beraberliğini huzur ve istikrarı tahkim ettikçe dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış sığınmacıların dönüşü de hızlanıyor. Bakın şimdi nereye geldik? Suriye’ye yaptırımlar kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ne oldu? Ne olacaktı? Siyasette mesele ufuk meselesidir, ufuk... Varsa ufkunuz, sorun çözersiniz. Ama ufkunuz yoksa, hiçbir şeyi halledemezsiniz. 2016’dan itibaren Suriye’ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bunlar da bizim için sevindirici, güzel neticeler.”





KONTEYNERLER GAZZE’YE GİDECEK

Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze’ye gönderilme planına dair Erdoğan, “Deprem bölgesinden bahsettiniz. Bu bölgedeki konteynerlerin de özellikle Gazze’ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlığımız devam ediyor. Bunu ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu konteynerler ile bölgeye inşallah en üst düzeyde bir imkan sağlayacağız. Filistinlilerin yaşamaya devam edeceği yeni Gazze’nin inşa edilmesi sürecinde bu konteynerleri, kardeşlerimize inşallah vereceğiz” diye konuştu.





TESTİNİN İÇİNDEKİ DIŞARI ÇIKIYOR

Özgür Özel’in hakaret içeren açıklamalarına dair Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biliyorsunuz bizde güzel bir söz var. ‘Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar.’ Özgür Özel’in yaptığına karşı açtığımız davayı herhalde duydunuz. Şu anda dava açıldı. Avukatlarım da sağ olsun işlerini iyi takip ediyorlar. En son yine bu ara bir 200 bin lira davadan tazminat kazanmıştık. O da yerini bulacak. O da vakıflara gidecek. İnşallah bu 500 bini de kazanırsak çok daha güzel olur. Yorulmadan, usanmadan bu davaları kazanmak hakikaten isabetli oluyor.”





KRİZDEN BESLENİYOR

“Şunu da ifade etmek isterim ki; CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir. Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma alışkanlığının devamıdır. Bu dil, ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz, asla CHP’nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz. Bu düzeye inmeyi kendimize asla yakıştıramayız, milletimize de izah edemeyiz.”





F-35’lerle güçlü bir imkana sahip olacağız

F-16, F-35 ve Eurofighter alımlarıyla ilgili Erdoğan, şöyle konuştu: “Gerek İngiltere gerek Almanya ile Eurofighter konusunda olumlu adımlar attık. Katar ve Umman’la da bazı görüşmelerimiz oldu. Onların ellerindeki Eurofighter’lardan da alma durumumuz olabilir. Tabii bir de F-16 ile F-35 konusu var. F-35 konusunda da Trump’la yaptığımız görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım.”





Sudan’da yaşananları uzaktan izleyemeyiz

“Türkiye’nin Sudan’daki gelişmelere yaklaşımı nedir?” sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Önce plan, sonra proje. Kaldı ki; Sudan her an Türkiye’nin kendisine nasıl el uzatacağını bekleyen bir ülke. Yükümüzün ağır olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan halkı emin olsun, Türkiye onların yanındadır.”





Pakistan’da kalıcı barış istiyoruz

Pakistan-Afganistan gerilimine dair Erdoğan, “Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın, bir Pakistan ziyareti yapacaklar. Biz kalıcı ateşkes ve barışın sağlanmasını umut ediyoruz” dedi.





Bahçeli ile bu hafta görüşürüz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine dair Erdoğan, “Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 10 Kasım’da Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak Editörü Ayşe Betül Kayahan’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.





Gazze’ye yardımlar insanlık meselesidir

Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasına dair soru üzerine Erdoğan, şu açıklamaları yaptı: “Şu anda Türkiye, Gazze’ye en üst düzeyde yardımı devam ettiren, yardım yapan bir ülke. Milletimiz bu konuda gerçekten çok çok hassas. 17’nci iyilik gemimiz biliyorsunuz El-Ariş’e ulaştı. Ancak yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 TIR insani yardım girişine izin verilecekti, fakat bu söz bile, ki onlar verdi bu sözü, yerine getirilmiyor.”





YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

“Biz, milletimizin emanetlerini Filistinli kardeşlerimize ulaştırmak için, yoğun çaba gösteriyoruz. Dostlarımız ve kardeşlerimizle de temaslarımızda bu konuya yönelik planlamaları konuşuyoruz ve geliştiriyoruz. Gazze’nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok çok önemli. Bu mesele sadece bir yardım konusu değil, aynı zamanda bir insanlık meselesidir. Bunu yakın takipte sürdürüyoruz. Özellikle de gıda, ilaç, barınma malzemeleri, sağlık ekipmanları, giyim eşyaları, hijyen için kullanılan ürünler bugüne kadar sevk edildi ve bu gayretimiz devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de bunların sevkini yapacağız.”





Nüfus artış hızı düşüşü bir intihar

Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Aile meselesi bizim için çok önemli bir konudur. Bunun için de biz LGBT gibi sapkınlıklara asla imkan vermeyiz. Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır. Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7’deyiz. Bu bir intihardır. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye’nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az 4 çocuk olmasın, 5 olmasın? Bunu hızlandıralım ve ülkemiz inşallah nüfusumuzun artış hızının yükselmesiyle geleceğe çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir.”



