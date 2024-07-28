CHP’de 4 Eylül'de yapılması planlanan tüzük hazırlıkları devam ederken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sahaya indi. İl gezilerine başlayan Kılıçdaroğlu, ilk olarak İzmir’e gitti. Kılıçdaroğlu’nun sonraki durağı Diyarbakır olacak. Kılıçdaroğlu, 16 Ağustos'ta başlayacak olan Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki anma etkinliğine katılacak. Kurultay öncesi en az 15 şehir gezeceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerini olası tüzük kurultayından önce yapması ‘Nabız yokluyor’ şeklinde değerlendirildi. Tüzükten önce kendisini teşkilatlara hatırlatmak isteyen Kılıçdaroğlu ‘Ben buradayım’ mesajı veriyor.