Beraate şerh: Bülent Arınç'ın damadı hakkında yeni deliller ortaya çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın FETÖ’den yargılanan damadı Ekrem Yeter’e verilen beraat istinaftan geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’yle irtibatı gerekçesiyle Ekrem Yeter hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açmış, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava 17 Ekim 2019’da karara bağlanmıştı. Yeter, delil yetersizliğinden beraat aldı. Başsavcılık ve Yeter, mahkemenin kararına itiraz ederek istinafa başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat hükmünü oy çokluğuyla hukuka uygun bulup istinaf başvurularını esastan reddetti.
- Bir üye hakim ise karara muhalefet şerhi koydu. Yerel mahkemenin Ekrem Yeter hakkında verdiği hüküm sonrası dosyaya yeni deliller geldiği ortaya çıktı. Tuncay Delibaşı’nın Uluslararası Anadolu Sağlık Federasyonu’nu Yeter’le birlikte kurduğu, Bank Asya’daki hesap hareketlerinde de FETÖ elebaşının talimatı sonrası kademeli artış olduğu kaydedildi. Ayrıca Yeter’in Şerif Ali Tekalan, Akın İpek ve Tuncay Delibaşı gibi örgütün 72 tepe yöneticisiyle 766 görüşmesi tespit edildi. Bu delillerin sanığın FETÖ’yle irtibatlı olduğunu gösterdiğine dikkat çeken üye hakim, beraat kararının bozulmasını ve örgüt üyeliğinden hüküm kurulması gerektiğini savundu.