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Beş ayda 50 bin yeni üye

Beş ayda 50 bin yeni üye

04:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Abdullah Özdemir.
Abdullah Özdemir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in koordinesinde 39 ilçede sürdürülen üye buluşmaları, mahallelerde büyük bir coşku ve yoğun katılımla sürüyor.

Teşkilatın büyümeye devam ettiğini belirten İl Başkanı Özdemir, “Ocak ayından bu yana 50 bini aşkın yeni üyemizin katılımıyla İstanbul’da 2 milyon 165 bin 219 üyeye ulaştık. Bizim en büyük gücümüz; birlik ruhumuz, teşkilat heyecanımız ve milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır” dedi. Öte yandan AK Parti, 11 milyonu aşan üyesine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi verileceğini duyurdu.



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