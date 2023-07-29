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Beş FETÖ üyesi Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PYD üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

08:56 . 29/07/2023 Cumartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PYD üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan ve aranan kişilerin bulunduğu teknenin Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski öğretmenlerin yer aldığı 5 şüpheli, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Muğla
#Marmaris
#Fetö
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