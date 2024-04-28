Beş yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline adli soruşturma

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evvelsi gün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.
Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.
İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir parkın içinde bulunan su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'a başsağlığı dileyerek olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi: