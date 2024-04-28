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Beş yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline adli soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazılan su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Edanur'un ailesine başsağlığı dileyen Bakan Tunç ayrıca kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

16:30 - 28/04/2024 Pazar
IHA
Edanur Gezer
Edanur Gezer

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evvelsi gün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.



Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.


İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir parkın içinde bulunan su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'a başsağlığı dileyerek olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir.”


#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#Küçükçekmece
#İBB
#Edanur Gezer
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