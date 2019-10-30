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İSTANBUL

Beşiktaş'ta vahşet: Evin bahçesindeki köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet: Evin bahçesindeki köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta bir binanın bahçesindeki köpek tabancayla vurularak öldürüldü. Bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri de binanın giriş katına isabet etti.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta bir köpek kurşunlanarak öldürüldü.
Beşiktaş'ta bir köpek kurşunlanarak öldürüldü.

Olay, Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bahçesindeki 'Kont' adlı Alman kurt köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sokak üzerinden bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, binanın giriş katındaki dairenin pencere panjuruna isabet etti.

DHA
Beşiktaş'ta bir binanın bahçesindeki köpek tabancayla vurularak öldürüldü.

Köpeği öldürüp kaçtı

  • Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıkınca, 7 yaşındaki köpeğinin ölmüş olduğunu gördü. Karanlık sokaktan bir kişinin yaya olarak kaçtığını fark eden köpeğin sahibi durumu polise bildirdi. Saldırının gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunan polis, 4 boş kovan buldu. Çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın kaçış anının görüntülerine ulaştı.

DHA
Bir binanın bahçesindeki 'Kont' adlı Alman kurt köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlandı

Silah sesleriyle dışarı çıktığımızda köpeğimiz ölmüştü

Silah sesleriyle birlikte dışarı çıktığını ve köpeğinin öldüğünü anlatan Burak Işıkyıldız, “Evde oturuyorduk yemek yiyorduk. Silah seslerini duyduk kalkıp dışarı çıktığımızda köpeğimizin öldüğünü gördük. Görgü şahitleri bir kişinin koşarak kaçtığını görmüş. Olayın ardından polise haber verdik gerekli yasal işlemleri başlattık" dedi.

DHA
Sokak üzerinden bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, binanın giriş katındaki dairenin pencere panjuruna isabet etti.

"'Köpeğini öldüreceğiz' diye tehdit ediyorlardı"

Daha önceden de köpeğinin zehirlenmeye çalışıldığını iddia eden Işıkyıldız, "Polisler, vuran kişiyi bulmaya çalışıyorlar ama azmettiren bir kişinin olduğunu düşünüyorum. Bir defa zehirli et attılar, köpeğimiz eğitimli Alman kurdu olduğu için et yemedi. Çevrede oturanlar bana aracılar vasıtasıyla 'köpeği öldüreceğiz' diye tehdit ediyorlardı. Köpeğin ağzı var dili yok. Ben bir canlıya kıyabileceklerini düşünmüyordum. Köpeğin havlamasından rahatsız olmuşlar ama 7 senedir köpekle burada beraberim. Bizim apartmanımızdan hiçbir şikâyet yok. Çok bağıran köpek değildi. Kimin yaptırdıklarını bulmaya çalışıyoruz. Emniyet güçlerine güveniyoruz, inşallah yapan kişi bulunur. Köpeğim çok uysal bir köpekti saldırganlığı yoktu. Bahçe içinde havlayabiliyordu. Çok üzgünüz daha olayın şokunun üzerimizden atlatamadık" dedi.

DHA
Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıkınca, 7 yaşındaki köpeğinin ölmüş olduğunu gördü.

"Sürekli havlıyor diye rahatsız olanlar olmuş"

Mahalle sakinleri, bahçede bakılan köpeğin sürekli havlamasından rahatsız olan bazı kişilerin bir süre önce sahibini uyardığını söyledi. Saldırının köpeğin havlamasından rahatsız olan bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi. Polis, köpeğe karşı gerçekleştirilen silahlı saldırının nedenini öğrenmek için çalışmalara başladı.

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