Beton harcının bacaklarında yanıklar oluşturduğu işçinin tedavisi Erzurum'da sürüyor

Hastane hizmetlerinden memnun kaldığını, tedavisinin de güzel geçtiğini ifade eden Örs, "Bacaklarımı yıkadığımda ikisi de yanmıştı, ağır yanıklar oluştu. Bu işi yapan ustaları uyardım, bu konuda dikkatli olsunlar. Kimyasal olduğu için çimentonun çeşitleri var, daha ağır kimyasal içerikli çimento olsaydı ayaklarım kesilebilirdi. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Bu işi yaparken arkadaşlar dikkatli olsun, önlem alsınlar." diye konuştu.