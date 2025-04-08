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Beton mikseri yokuştan kaydı: Yol ve inşaat arasında asılı kaldı

Beton mikseri yokuştan kaydı: Yol ve inşaat arasında asılı kaldı

13:298/04/2025, Salı
AA
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Mikserin kayması nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.
Mikserin kayması nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.

Trabzon'da, yokuştan kayan beton mikseri inşaat alanı ile yol arasında asılı kaldı.

Trabzon Ortahisar ilçesine bağlı 2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde, Ümit Demirbaş'ın kullandığı 61 K 4894 plakalı beton mikseri, beton dökmek için durduğu inşaatın önünde yokuştan aşağı geri kaymaya başladı. İnşaat alanında durabilen mikserin arka kısmı boşlukta asılı kaldı. Kazada, sürücü Demirbaş, yara almadan kurtuldu. Kazanın nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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