Beyanlar birbirini tutmadı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap ve zorla tahsilat soruşturmasında alınan ifadelerdeki çelişki dikkatten kaçmadı. Aynı sürece ilişkin beyanların birbiriyle örtüşmemesi, yalan beyan ve gerçeği çarpıtma iddialarını gündeme getirdi.

TANJU ÖZCAN KENDİYLE ÇELİŞTİ

Başkan Özcan, bir ifadesinde toplantı yapılan marketlerden baskı ve tehditle para teklif edildiği suçlamasını, “Toplantı yapıldığı ve zorla para istendiği iddiası gerçeklikten uzak ve soyuttur” ifadeleriyle reddetti. Jandarmadaki ifadesinde ise toplantı yapıldığını, öğrencilere burs için vakıf kurulduğunu ve market yöneticilerinden bağış talep edildiğini kabul etti. İfadesi alınan BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız aynı süreçten haberi olmadığını söyledi.

VAKIF BAŞKANININ HABERİ YOKMUŞ

Özcan, gözaltı sonrası verdiği ifadede market temsilcileriyle belediye binasında toplantı yapıldığını ve vakfa destek istendiğini kabul etti. Buna karşılık BOLSEV Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ise söz konusu toplantıdan ve para talebinden haberdar olmadığını söyledi. Vakfın başındaki Sarıyıldız’ın vakfa destek amacıyla yapılan bir görüşmeden haberdar olmaması ise çelişki olarak yorumlandı.

İFADELER BİRBİRİYLE ÖRTÜŞMÜYOR

İfadelerinde Özcan, "Vakfa destek istedik" derken, Sarıyıldız, "Ticari reklam anlaşması yaptık" ifadelerini kullandı. Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise, "Para istemedik" diyerek iddiaları reddetti. Aynı sürecin bir tarafça bağış, diğer tarafça ticari faaliyet, bir başka isim tarafından ise tamamen inkâr çerçevesinde anlatılması, beyanlar arasındaki uyumsuzluğu daha görünür hale getirdi. Tanju Özcan ifadesinde zincir market yöneticileriyle yaptıkları toplantıda herhangi bir tutarın konuşulmadığını savundu. Ancak Sarıyıldız ifadesinde 12.500 TL + KDV teklif verildiğini ve aylık 300 bin TL’lik bir anlaşma yapıldığını belirtti. Bu durumda söz konusu bedellerin hangi aşamada ve kim tarafından netleştirildiği sorusu beraberinde getirdi.

DENETİM İLE MARKETLERE BASKI

Öte yandan belediye cephesi denetimlerin rutin olduğunu savunurken, müşteki ifadelerinde teklif sonrası denetimlerin sıklaştığı ve ruhsat süreçlerinde baskı hissedildiği öne sürüldü. Özellikle bazı zincir marketlere yönelik ikinci denetimin zamanlaması da dosyada dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Zincir market yöneticileri baskı için 5 günde bir denetim yapıldığını ifade ederken, Özcan bu iddiaları 'Haberim yok' diyerek savuşturmaya çalıştı.











