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TUNCELİ

Tunceli haberler... Beyaz gelinciğin sırrı ortaya çıktı

Beyaz gelinciğin sırrı ortaya çıktı

Son dönemde Tunceli'de, Gümüşhane'de ve Hakkari'de görüntülenen beyaz gelinciğin sırrı ortaya çıktı. Beyaz gelinciğin aslında farklı bir tür olmadığı, gelinciklerin kış aylarında beyaz tonlarına, yaz aylarında ise kahverengi rengine büründüğü belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Tunceli'de gelincik görüntülenmişti.
Tunceli'de gelincik görüntülenmişti.

Dünyada çok yaygın türlerden biri olan ve hızlı hareket özelliğiyle bilinen ve çoğunlukla kümes hayvanları ile beslenen gelinciğin son dönemde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde beyaz renkte görüntülenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Medyada bahsedildiği gibi dünyada sayıları hızla azalan ‘Beyaz Gelincik’ türünde bir canlının olmadığını dile getiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, gelinciğin dünyada çok yaygın türlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

  • Gelinciğin kışın bembeyaz, yazın ise kahverengi tonlarda olduğunu kaydeden Başkaya, "İşin gerçeği şu; beyaz gelincik diye bir tür yok bildiğimiz gelincik bu. Ancak gelincik kışın bembeyaz olur yazın ise özellikle başından sırtına kadar kahverengi tonlarda olur. Ülkemizde gelincikler sansargiller familyasına dahil olan sekiz tür vardır gelincik bunların en küçüğüdür. Boyu bir karış kadar olup erkekleri 25-30 santim kadar da olabilir ortalama 100-200 gram kadar ağırlığında bir hayvan küçük de bir kuyruğu vardır. Kışın bembeyaz olması normal bir şey" dedi.

Kürkünü postunun rengini değiştiren bir çok hayvan türü var

Kürkünü ve postunun rengini değiştiren birçok hayvan türünün olduğunu vurgulayan Başkaya, "Gelincik dünyada çok yaygın türlerden bir tanesidir. Nesli tehlike altındadır diye bahsediliyor aslında hiç de öyle değil. Dünyada Amerika’nın kuzeyinde, Asya’da, Avrupa’da, Kuzey Afrika’da ve Türkiye’de yayılış gösteren bir türdür. Kürkünü postunun rengini değiştiren bir çok hayvan türü vardır. Kurdundan kuşuna kadar hemen hemen hepsi bunu yapar. Örneğin, belgesellerde seyrettiğimiz kutuplardaki dağ horozu türü olan kar tavukları bembeyaz oluyorlar bazı fotoğraflarda küçücük bir benekten tanınıyor. Gözünün üzerindeki ibiğinin kırmızısını kar içinde görmeye çalışıyorlar, bembeyaz oluyor ancak hayvan diğer mevsimlerde kahverengi tonlarda. Aynı şekilde çengel boynuzu dağ keçisi yazın kahverengi tonlardadır, kışın ise postu simsiyah olur. Krem ya da beyaz rengi olan kısımların haricinde simsiyah olur. Kurdun da kışın postu değişir. Ayısından kurduna kadar hepsi bu şekilde renk değiştirir" şeklinde konuştu.

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Beyaz Gelincik yeni bir tür değil

Beyaz Gelincik türünün yeni bir tür olmadığını söyleyen Başkaya, "Gelinciğin beyaz olması dikkat çekici zaten ismini de gelinlerin duvağının beyazından alıyor. O yüzden yeni bir tür değil. Gelincik insanımızın eskiden beri tanıdığı adını da o beyazlıktan dolayı takmış olduğu bir hayvan türü. Gelincikler koruma altında avlanan bir tür değil. Gelincik avcı bir tür. Kümes hayvanlarını, tavukları, kazları, ördekleri zorlayan bir hayvan türü. Genelde farelerle, kemirgenlerle besleniyor. Kümes hayvanlarına dadandıkları için köylünün pek fazla haz ettiği bir tür olarak da bilinmez" ifadelerini kullandı.

Dünyada sayıları azalıyor: Tunceli'de görüntülendi
FOTOĞRAF 11
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Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden beyaz gelincik, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde görüntülendi.
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Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan beyaz gelincik, Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın tarafından uzun süre görüntülendi.
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Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan beyaz gelincik genellikle fare avlayarak ve kuş yumurtaları ile besleniyor.
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Daha çok yer altında gizlenerek yaşayan ve görüntü alınamayan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlayarak besleniyor.
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Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.
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Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
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Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
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Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
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Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
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Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
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Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
Dünyada sayıları azalıyor: Tunceli'de görüntülendi
Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden beyaz gelincik, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde görüntülendi.
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Çok hızlı hareket eden beyaz gelincik Tunceli'de görüntülendi
OYNAT 00:32
Çok hızlı hareket eden beyaz gelincik Tunceli'de görüntülendi
Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak çekilebilen 'beyaz gelincik' Tunceli'de görüntülendi.
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