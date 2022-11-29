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POLİTİKA

Beyaz Saray: Biden Çin’deki protestoları yakından takip ediyor

Çin’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının protesto edilmesine yönelik açıklamalarda bulunan

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Biden’ın olayları yakından izlediğini belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Beyaz Saray: Biden Çin’deki protestoları yakından takip ediyor
Joe Biden

Çin’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle gerilim yükselmeye devam ediyor. Alınan sert önlemler, yasaklara karşı protestoları beraberinde getirdi.

Sokağa çıkma yasağını camlardan bağırarak protesto edenlerin yanı sıra güvenlik ve sağlık personelleri ile karşı karşıya gelen protestocuların görüntüleri gündeme geldi.

Çin’de durum böyleyken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby günlük basın brifinginde bu konuya da değindi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, ABD dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları yakından takip ettiğini söyledi.

“Barışçıl protesto yapmak isteyen kişilerin toplanma hakkına izin verilmeli”

Çin'deki göstericilere mesajının ne olduğunun sorulması üzerine Kirby, "Tüm dünyada barışçıl göstericilere mesajımız aynı, sorun yaşadıkları politikalar ya da yasalara karşı barışçıl protesto yapmak isteyen kişilerin toplanma hakkına izin verilmeli." yanıtını verdi.

“Biden, olan biteni yakından izliyor”

Biden'ın bu konudaki duruşuna ilişkin ise Kirby, Biden'ın protestolara ilişkin düzenli brifing aldığını belirterek, "Biden, olan biteni yakından izliyor, biz de öyle. Biden, protestoların gayet farkında." ifadelerini kullandı.

Kirby, Çin'deki protestoların şu anda ABD'nin tedarik zincirine doğrudan bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

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