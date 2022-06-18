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İSTANBUL

Beyazıt’ta LGBT tahriki

İstanbul Üniversitesi’nde eşcinsellerin kurduğu Eşitlik Topluluğu BÜLGBTİ, üyelerini sosyal medyadan Beyazıt’ta pikniğe çağırdı. Yüzlerce vatandaş, 28 Şubat eylemlerinde sembol olan meydana sahip çıktı. Sapkınların pikniği iptal edildi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Beyazıt’ta LGBT tahriki
Sapkın grup tepki üzerine polislerin arkasına saklandı.

Bugüne kadar Taksim çevresinde provokatif gösterilere imza atan LGBT’liler bu kez 28 Şubat eylemlerinin düzenlendiği sembol meydanlardan olan Beyazıt’ta sahne aldı. İstanbul Üniversitesi’ndeki eşcinsellerin kurduğu Eşitlik Topluluğu BÜLGBTİ sosyal medya hesaplarından, cuma günü Beyazıt’ta piknik yapacaklarını duyurdu. LBGT’liler üyelerini “Beyazıt kimin ayol” ve “Beyazıt’ı gökkuşağına boyamaya hazır mıyız?” sloganlarıyla sosyal medyada örgütledi. Cuma namazından 1,5 saat sonra düzenleneceği açıklanan piknik, vatandaşları ayağa kaldırdı.

İPTAL EDİLDİ

Yapılması planlanan piknik öncesi LGBT gösterisini protesto etmek isteyen yüzlerce vatandaş Beyazıt’ta toplandı. Bunun üzerine Emniyet güçleri, provokasyonun önüne geçmek için LGBT pikniğini iptal etti. Bunun üzerine eşcinseller sosyal medyadan tahriki sürdürdü. Gruptakiler sosyal medya hesaplarından vatandaşlara hakaret ederek, “Şeriatçı çetelerin tehdidi yüzünden piknik iptal edildi. Beyazıt çevresinde iseniz, kalabalık gruplar halinde gezmenizi ve güvenli bir şekilde Beyazıt’tan ayrılmanızı tavsiye ediyoruz” mesajlarını paylaştı.

Sapkınlığa tepki gösteren vatandaşlar Beyazıt meydana sahip çıktı.
Sapkınlığa tepki gösteren vatandaşlar Beyazıt meydana sahip çıktı.

Sapıklığı yaymaya çalışıyorlar

  • LGBT pikniğini protesto için Beyazıt’a gelenlerden öğrenci Ali Osman Doğan, “Bunlar sapkınlıklarını Türkiye’ye yaymaya çalışıyor. Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz” dedi. İslami Bilimler Fakültesi öğrencisi Oğuzhan Akkaya “Son olaydan sonra bu işin suyu çıktı. Onun için tepki göstermeye geldik. İnsanların fıtratını bozmaya çalışmaları bizi korkutuyor” diye konuştu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Akif Duman ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Bizim için önemli olan şey Türk-Müslüman aile yapısı. Biz geleceğimizi korumak zorundayız.”
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