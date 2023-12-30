Beyin takımı işbaşında

Yerel seçimler için 1 Ocak itibarıyla sahadaki çalışmalarını daha da artıracak olan AK Parti, 15 Ocak’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda aday tanıtım toplantısı yapmayı planlıyor. Aday çalışmaları devam ederken 31 Mart yerel seçimleri öncesi kampanya hazırlıkları da hız kazandı. Beyanname için çalışma yürüten ekip, pazartesi günü ilk toplantısını yaptı. ‘Gerçek Belediyecilik’ ana teması üzerine kurulacak beyannamede AK Parti’nin yerel yönetim vizyonun yanı sıra deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm, yatay şehirleşme, hizmet belediyeciliği, sosyal ve kültürel belediyecilik, akıllı şehirler, altyapı ve ulaşım konularının ayrı başlıklarda ele alınması bekleniyor. 81 il için ayrı ayrı projeler hazırlanacak.
13 KİŞİLİK EKİP
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ koordinatörlüğünde kurulan beyanname ekibinde AK Parti’nin daha önce de seçim kampanyalarının yürütücüsü olan Prof. Dr. Ertan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA Vakfı Siyasi Araştırmalar Direktörü Nebi Miş, SETA Vakfı Toplum ve Medya Direktörü Faruk Taşçı, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri Mahir Ünal, Ahmet Büyükgümüş ve Emre Cemil Ayvalı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu yer alıyor.