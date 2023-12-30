Beyin takımı işbaşında

Yerel seçimler için 1 Ocak itibarıyla sahadaki çalışmalarını daha da artıracak olan AK Parti, 15 Ocak’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda aday tanıtım toplantısı yapmayı planlıyor. Aday çalışmaları devam ederken 31 Mart yerel seçimleri öncesi kampanya hazırlıkları da hız kazandı. Beyanname için çalışma yürüten ekip, pazartesi günü ilk toplantısını yaptı. ‘Gerçek Belediyecilik’ ana teması üzerine kurulacak beyannamede AK Parti’nin yerel yönetim vizyonun yanı sıra deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm, yatay şehirleşme, hizmet belediyeciliği, sosyal ve kültürel belediyecilik, akıllı şehirler, altyapı ve ulaşım konularının ayrı başlıklarda ele alınması bekleniyor. 81 il için ayrı ayrı projeler hazırlanacak.