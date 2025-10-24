Beylikdüzü döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilmişti: Mahkemeden İmamoğlu hakkında karar

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık İmamoğlu katılmadı. İmamoğlu'nun avukatları ile müdahil İçişleri Bakanlığının avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 5 duruşmadır mütalaa beklediklerini, mütalaa çıktığında savunma yapacaklarını dile getirdi.

Mahkeme hakimi esas hakkında mütalaa için duruşma savcısına görüşünü sordu.

Savcı, dava dosyasında eksik hususların olduğunu, 2 hususta kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin bulunduğu dile getirdi.

İhalenin teknik şartlarında, ihaleye katılabilme açısından öngörülen raporların dosyada bulunmadığını, onun dışında farklı hususlarda da çok sayıda dosyanın eksik olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, dosya içindeki evraklarda yer alan imzaların kime ait olduğunun belirlenmediğini bu nedenle dava dosyasına eklenmediğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesinin ardından mütalaasını açıklayacağını söyledi.

Duruşmada tekrardan söz alan İmamoğlu'nun avukatı Polat, davada hiçbir konuda eksik kalmadığını söyleyerek mütalaanın açıklanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı eksik evraklar giderilmeden mütalaanın hazırlanamayacağını kaydetti

Ara kararını açıklayan mahkeme, savcılığın mütalaa için istediği ek süre talebini, iddianameye konu olayın açığa kavuşturulduğunu, İmamoğlu'nun adil yargılanma hususunu gözeterek yeniden mütalaa için ek süre verilmesini reddetti.

Mahkeme hakiminin talebine karşın söz alan duruşma savcısı, suçlamaya yönelik kuvvetli delil bulunduğunu ancak eksik dosyaların olduğunu belirtti. Bu hususlara ilişkin eksik evraklar giderilmeden, mütalaa hazırlanmasının söz konusu olmayacağını belirtti.

Mütalaanın hazırlanmasını talebini yineleyen İmamoğlu'nun avukatları, sanığın üzerine atılı suçların oluşmadığını ve İmamoğlu'nun beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın üzerine atılı olan suçtan beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer almıştı.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılmıştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.







