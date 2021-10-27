Gündem Beyoğlunda iş yerini kurşunlarken polise böyle yakalandı
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Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polise böyle yakalandı

Beyoğlu'nda bir işyerinin kapısından içeri doğru ateş eden silahlı saldırgan, o sırada görev yapan güven timleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Saldırganı esnafın linç girişiminden polis kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Beyoğlunda iş yerini kurşunlarken polise böyle yakalandı
Polis önce yakaladı sonra linçten kurtardı

Olay, Beyoğlu Kemerhatun Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri girişinde iki el silah sesi duyan Beyoğlu Güven Timleri ekipleri hızla olay yerine gitti. Elinde silah bulunan Fikret T.'ye yanaşan ekipler silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliye çevredeki esnaf saldırmaya çalıştı. Polisler, esnafın arasından aldığı şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

polis önce yakaladı sonra linçten kurtardı
polis önce yakaladı sonra linçten kurtardı

GÜVEN TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ


Polislerin silahlı saldırganı yakalama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin kapısından ateş eden saldırganı gören Güven Timleri saldırgana müdahale ederek gözaltına alıyor. Silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli Fikret T. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği'ne götürüldü.

Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Polis saldırganı önce yakaladı sonra linçten kurtardı
OYNAT 00:59
Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Polis saldırganı önce yakaladı sonra linçten kurtardı
Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına silahla ateş açan saldırgan, canını hiçe sayan güven timleri tarafından anlık müdahaleyle etkisiz hale getirildi. Esnafın şahsı sopa, yumruk ve tekmeli linç girişiminden yine polis kurtardı. Yaşanan hareketli anlar ise kameralara yansıdı.


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