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Beyrek Seyir Terası halkın hizmetinde

Bayburt Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ve yapımı tamamlanan Bamsı Beyrek Seyir Terası halkın hizmetine sunuldu.

04:00 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beyrek Seyir Terası hizmete açıldı.

Beyrek Seyir Terası hizmete açıldı.

Dede Korkut Hikâyeleri’nde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt’un Erenli Köyü’nde bulunan Bamsı Beyrek’in adını taşıyan seyir terası projesi çalışmalarında sona gelindi. Yapım çalışmaları biten projede Duduzar Dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesini protokol üyeleriyle gezen Başkan Hükmü Pekmezci, teras hakkında fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşların kullanımına açılan terasın, resmi açılışı ise edinilen bilgiye göre yaz aylarında Bayburt ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla yapılacak.




#Turizm
#Seyir Terası
#Aktüel
17 dakika önce
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