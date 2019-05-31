Bıçakla yaralanan şahıs tespih sallayarak ambulans bekledi

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde büfe işleten Serdar A. dükkanın önünde dururken yan tarafta bulunan pasajda esnaflık yapan H.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bıçakla saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken sol bacağından yaralanan şahıs ise dükkanının önünde polis ekiplerini arayarak bıçakla yaralandığını ifade etti. Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Tespih salladı

Bu sırada tabure üzerinde oturarak sağlık ekiplerini bekleyen yaralı şahsın bir taraftan isyan ederken bir taraftan ise tespih sallaması dikkat çekti. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından ise yaralamada kullanıldığı tahmin edilen bıçak ele geçirildi. Olay yerinden kaçan H.Y. ise kısa sürede ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.