İbn Haldun Üniversitesi, Filistin’de İsrail tarafından yapılan katliama dikkat çekmek amacıyla “Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği” temasıyla Uluslararası Filistin Sempozyum düzenledi. Sempozyumda konuşmacı olan İsrailli antropolog Jeff Halper ve Güney Afrikalı aktivist Shamim Hargovan Gazze’de yaşanan soykırımı Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Jeff Halper Shamim Hargovan





İSRAİL CANAVARLIĞI

Sempozyumda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, “Bütün dünyanın ittifak ettiği bir İsrail canavarlığı var. Tamamen soykırım üzerine hareket ediyorlar. İsrail Filistinlileri 'insan' olduğunu da düşünmüyor. Bu da aslında İsrail'in kendi kendini yok edeceği bir süreçtir. İnsanların vicdanının birlikteliği büyük bir kayıp yaşıyor. Şimdiden itibaren olması gereken şey, insanlığın uluslararası sistemin sonuçlarıyla yüzleşmesi. Eğer bu sistem İsrail'in yaptığı şeyi durduramıyorsa, daha fazla savaş, kaos, felaket bizi bekliyor. Bu sebeple vicdanımızı ayaklandırmalıyız” diye konuştu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde 16 yıl hekimlik yapan Norveçli Prof. Dr. Mads Gilbert, Filistin halkının ölüm, yaralanma, açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini kaydederek "Hepsinden önemlisi Filistin halkı sömürgeciliğe, işgale ve apartheide karşı direnişlerinde dimdik ayakta duruyor" diye konuştu.

Panele çevrim içi katılan Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Husam Zomlot, "Filistin'deki vaziyet korkunç, her anlamda korkunç. Halkımıza yönelik bir soykırımla karşı karşıyayız. Filistin, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın başarısızlıklarına ve eksikliklerine ışık tutmaktadır. Benim inancım odur ki tanık olduğumuz şey küresel dünya için bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.





SENELERDİR SÜREN SOYKIRIM

İsrail'de yaşayan Jeff Halper, “Gazze ve Filistin’in İsrail tarafından işgal edilme isteğini bir türlü engelleyemiyoruz. Filistinliler kendi topraklarından ayrılmak istememelerine rağmen İsrail tarafından senelerdir çeşitli baskılarla göçe zorlanıyor. Bu İsrail’in farklı bir soykırım yöntemidir. Gazze, Filistinlilerin hayatta kalabilmeleri için son kalesi konumundadır. Orada ciddi direniş var ve bu direniş Filistinlilerin var oluş mücadelesidir” dedi.

İsrail terörist bir devlet olduğunu belirten Güney Afrikalı İnsan Hakları ve Toplumsal Adalet aktivisti olan Shamim Hargovan, “Kendi ülkemin İsrail’in işlemiş olduğu katliama karşı soykırım davası açması beni çok gururlandırıyor. Kendimizi her zaman Filistinlilere karşı çok yakın hissederdik ve yaşadıkları acıları her daim anlardık çünkü bizde aynı şeyleri yaşadık” dedi.



