25 gündür pozitif vaka görülmüyor: Bir kişi dahi temaslı olmadı

Bilecik’in İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada ilçenin jandarma bölgesinde son 25 gündür Koronavirüs (Kovit-19) vakası gözükmediğini duyurdu.

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Açıkgöz, yaptığı açıklamada "Teşekkür İnhisar" diyerek başlayarak, "Sokağa çıkış kısıtlaması boyunca vatandaşlarımız tedbirlere çok yüksek oranda riayet ettiler. Tedbirler ve vatandaşımızın duyarlılığı sayesinde vaka sayısında her geçtiğimiz gün düşüş yaşandı. Son 25 gündür jandarma bölgemizde bir kişi dahi pozitif vakamız veya vaka temaslımız olmadı" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

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Vaka kalmayana kadar gayretimizi devam ettireceğiz

"Emniyet bölgemizde ise toplam aktif vakamız tek haneli rakamlara düştü. İnşallah ilçemizin tamamında vaka kalmayana kadar gayretimizi devam ettireceğiz. Sonrasında da bunu korumak için ne yapmak gerekirse yapacağız. Bu süreçte canla başla mücadele eden emniyet ve jandarma teşkilatımızın her bir mensubunu, muhtarlarımızı ve din görevlilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

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FOTOĞRAF 15 Antalya'da dün başlayan ve bugün gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar turizm kentinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurun hızını arttırmasıyla Antalya'da birçok yeri su bastı. Aşırı yağış nedeniyle alt geçitler adeta göle döndü. Alt geçitten geçen iki araç ise su dolu geçitte arızalandı. Mahsur kalan araç sürücüleri neye uğradıklarını şaşırdı. Mahsur kalan sürücülerden biri, su seviyesinin yüksek oluşundan dolayı arabanın üzerine çıkarak uzun süre kurtarılmayı bekledi. Belediye ekiplerinin gelip, tıkanan mazgalları açması sonucunda su seviyesi düşürüldü. Düşen su seviyesi ile beraber araçlarından inen vatandaşlar kurtarıldı. Araçlardan birisi olan minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken diğer araç sürücüsü aracını çalıştırıp olay yerinden ayrıldı. Antalya'da etkili olan sağanak ile alt geçitler göle döndü: Vatandaşlar su dolan araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Antalya'da sağanak sonrası göle dönen alt geçitlerde araç sürücüleri mahsur kaldı. Sürücülerden biri, su dolan aracının üzerine çıkıp uzun süre kurtarılmayı bekledi. Sürücüler, tıkanan mazgalların açılmasının ardından kurtarıldı.

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