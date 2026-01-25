Yeni Şafak
Bilecik'te 21 yaşındaki genç babasına ait otomobilde ölü bulundu

22:3425/01/2026, Pazar
AA
Kastamonu'da okuyan 21 yaşındaki Haktan Kösem, tatil dolayısıyla memleketi Bilecik'e geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için babasının aracını isteyerek evden çıkan Kösem'den uzun süre haber alamayan ailesi aramaya çıktı. Ailesi Kösem'i çalışır vaziyetteki aracın içinde hareketsiz halde buldu.

Bilecik şehir merkezinde 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitede ailesiyle yaşayan ve Kastamonu'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Haktan Kösem, tatil dolayısıyla memleketi Bilecik'e geldi.

Arkadaşlarıyla buluşmak için babasından otomobilini isteyip evden çıkan Kösem'e uzun süre ulaşamayan ailesi, Kösem'i aramaya başladı.

Aile bireyleri, Kösem'i apartman önündeki otoparkta, çalışır vaziyetteki otomobilin içinde hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kösem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kösem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



